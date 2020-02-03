ISPARTA OBM BÜLTENİÖz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Bölge Müdürlüğümüzü Ziyaret ettiÖz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Genel Eğitim Sekreteri Ramazan Gül ve Öz Orman –İş Sendikası Isparta Bölge Başkanı Süleyman Atasoy ile Burdur İl temsilcisi Nurettin Sadıç Bölge Müdürlüğümüze ziyarette bulundular.Öz Orman-İş Sendikası heyeti ziyaret programları kapsamında Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy’u makamında ziyaret ederek Isparta Orman Bölge Müdürlüğü görevi nedeniyle hayırlı olsun dileklerini ifade ettilerIsparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy, Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan ve heyetine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.