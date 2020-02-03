Vali Hasan Şildak, Şehit Akif Altay Ortaokulunda Türkiye Yardımsevenler Derneği Burdur Şubesi tarafından hayırseverlerin katkılarıyla yapılan Zuhal-İrfan Bilgin Yazılım ve Tasarım Atölyesinin açılışını gerçekleştirdi.
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