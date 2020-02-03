BURDUR VALİLİĞİ BÜLTENİVali Hasan Şildak, Şehit Akif Altay Ortaokulunda Türkiye Yardımsevenler Derneği Burdur Şubesi tarafından hayırseverlerin katkılarıyla yapılan Zuhal-İrfan Bilgin Yazılım ve Tasarım Atölyesinin açılışını gerçekleştirdi.