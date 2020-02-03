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Ispartalı Zeki Çelik yazdı...En güzel yıllarımız geçip gidiyor!

Ispartalı Zeki Çelik yazdı...En güzel yıllarımız geçip gidiyor!
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
EN GÜZEL YILLARIMIZ GEÇİP GİDİYOR

Merhaba saygıdeğer gönül dostlarım. Zamanın su gibi akıp gittiğinin sanırım herkes farkındadır. Saatimizde ki saniyenin koşar adımlarla gittiğini izliyorsunuz. Onun ardından dakikada emin adımlarla ilerlerken saat ibresi de devamlı yer değiştiriyor. Yirmi dört saati tamamlayınca da bir günün kayıp gittiğine şahit oluyoruz. Günler çoğaldıkça hafta , haftalar çoğaldıkça ay, aylar çoğaldıkça da bir yılın nasıl tükendiğinin farkına da varamıyoruz. Üstelik kutlamalar yapıyoruz.

Şahsımıza baktığımızda aynalar gerçekleri söylüyor. Fotoğraf arşivlerimiz anılarımızı tazeliyor ama o günleri asla geri getiremiyor. Bebekliği, çocukluğu, gençliği gözümüzden sinema şeridi gibi zaman tünelinin içine dalıp çıkıyoruz izliyoruz. Sonuçta keşke şöyle kalabilseydik, keşke böyle kalabilseydik diyerek yakınıyoruz. Yakındığımız kişilerle bizden farklı değil ki.
Onlarında yaşadığı güzel anıları da mazide kalıyor.

Yalancı dünyanın kurallarına ayak uyduralım derken de bazen neşeleniyoruz, bazen hüzünleniyoruz. Bazen yokluk çekiyoruz. Durumumuzu düzelttiğimiz zamanda yolun sonu görünmeye başlıyor. Çocuklar evleniyor, torunları kucaklıyoruz. Nüfusumuz bir iki iken katlanıyor da katlanıyor. Dünürler de çoğalınca hanemiz dolup taşıyor, bazen kendimize oturacak yer bulamıyoruz. İşte hayatın gerçek özeti . En güzel yıllarımız geçip gidiyor. Bizlerde onun seyircisi oluyoruz. Allah ebedi alemde sonumuzu hayır eylesin inşallah. Hoşça kalınız.

GEÇER

Dünyaya gelince duracak sanma,
Dakika, saati kayıt ediyor,
Dönüşe hazırlan ateşte yanma,
Bir gün daha böyle geçip gidiyor.

Yaratanı tanı, Resulü de sev,
İbadet İslamda en güzel görev,
Başarılı olsun yapılan ödev,
Bir gün daha böyle geçip gidiyor.

Ufkunda güneşin doğmasa bile,
Gündelik işinde yapma hiç hile,
Zaman hızlı döner, geçmez ki ele,
Bir gün daha böyle geçip gidiyor.

Sabah, kuşluk, öğle, ikindi, akşam,
Yatsı sonrası da uzanıp yatsam,
Rüya alemine beynimi çeksem,
Bir gün daha böyle geçip gidiyor.

Besmele her zaman okunan kelam,
Rızayı artırır verilen selam,
Zeki'nin arzusu mutlu bir alem,
Bir gün daha böyle geçip gidiyor.

ORTAM

Alışverişlerde hile yatıyor,
Peşin avantajlı işe yarıyor,
Gezip dolaşanlar stres atıyor,
Huzurlu ortamı herkes arıyor.

Oğlunda, kızında evlenecektir,
Gönlüne göre de eğlenecektir,
Annende, babanda gün görecektir,
Huzurlu ortamı herkes arıyor.

Gündüz yeşillik var, gecede mehtap,
Bazen arkadaştır okunan kitap,
Eşinle, dostunla ol sen muhatap,
Huzurlu ortamı herkes arıyor.

Dünya tatlısıdır var ise torun,
Zararlı maddeden bedeni korun,
Bu günün güzelse umuttur yarın,
Huzurlu ortamı herkes arıyor.

Her görüşe saygı olsa da eğer,
Rabbımız yoluna duygular ağar,
Zeki düşündükçe ilhamlar yağar,
Huzurlu ortamı herkes arıyor.

MÜBAREK

Üç aylar başladı güzel bir anı,
Gerçeği benimsen üstü çizmeyin,
Küfürlü sözlerle sıkmayın canı,
Mübarek günlerde beni üzmeyin.

Bana ne ellerin varı yoğundan,
Sana ne ekmeğin, tuzu, yağından,
Ona ne kiminin bahçe, bağından,
Mübarek günlerde beni üzmeyin.

Regaip, Beraat hayırlı gece,
Kadir'i övmeye yetmez ki hece,
Sabrımı sınıyor Yaratan, Yüce,
Mübarek günlerde beni üzmeyin.

Alacağı alın, borcu da verin,
Ağrı, sızı duymaz ödersen derin,
Oruç da tutarak sağlığı korun,
Mübarek günlerde beni üzmeyin.

Pazara çıktıysam ihtiyaç için,
Size lazım olan çantayı seçin,
Zeki sinirlendi öteye kaçın,
Mübarek günlerde beni üzmeyin.

BİR DİLİM

Tabağa gerekli gıdalar dolsun,
Boşa gitmez asla çekilen emek,
Yeter ki yanında salata olsun,
Her öğünde yeter bir dilim ekmek.

Şişmanlara çare bu olsa gerek,
Önlem al doktora gitmeyin direk,
Zayıfla malıyız bizler bilerek,
Her öğünde yeter bir dilim ekmek.

Değişmesi gerek oburun huyu,
Her yörede vardır çeşme ve kuyu,
Arada içiniz çay, kahve suyu,
Her öğünde yeter bir dilim ekmek.

Yağlı, tuzlu, hamur vücuda zarar,
Hormonsuz ürünler sağlıyor yarar,
Zararlı maddeler direnci kırar,
Her öğünde yeter bir dilim ekmek.

Üç rakamdan düşmez Zeki'nin kilo,
Gereksiz şeylerle doludur silo,
Rahatsız olunca diyoruz alo,
Her öğünde yeter bir dilim ekmek.

Ispartalı Zeki Çelik İLESAM il temsilcisi,
GBYŞD, Zekice kültür ve sanat evi kurucusu.

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