Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı ve 2. Başkan Bölge Müdürlüğümüzü Ziyaret etti

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ve 2. Başkan Ahmet Kara 30.01.2020 tarihinde Bölge Müdürlüğümüze ziyarette bulundular.Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ve 2. Başkan Ahmet Kara, Orman Mühendisleri Odası Bölgesel ziyaret programları kapsamında Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy’u makamında ziyaret ederek 2019 yılı eylül ayından bu yana yürütmüş olduğu Isparta Orman Bölge Müdürlüğü görevi nedeniyle hayırlı olsun dileklerini ifade ettiler.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy, Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ve 2. Başkan Ahmet Kara’ya ziyaretlerinden dolayı ve Orman Mühendisleri, Orman Endüstri Mühendisleri, Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin Sivil Toplum Kuruluşu olan Orman Mühendisleri Odası olarak meslek camiamız adına yapmış oldukları çalışmalarla ilgili teşekkür etti.