CENAZE HİZMETLERİNE YENİ BİR ARAÇ KAZANDIRILDI...

Senirkent Belediyesi cenaze hizmetlerinin hizmet kalitesini yükseltmek adına yeni bir cenaze nakil aracı alarak hizmete sundu.Belediye Başkanımız Sayın Kadir HEYBELİ; İlçe halkının en zor günlerinde yanında olmak, Belediye olarak üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmek için cenaze hizmetlerini sorunsuz gerçekleştirmek adına araç filomuza bir yeni araç daha katmış bulunuyoruz.İlçemize hayırlı olsun."Dedi.