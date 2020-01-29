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Isparta 32 Spor'a takviye futbolcular alındı

Isparta 32 Spor'a takviye futbolcular alındı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Ispartaspor’da ligin son sırasındaki MAKÜspor’a karşı alınan mağlubiyetin ardından harekete geçen yöneticiler, Çarşambaspor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Şahin Müjde ve Batman Petrolspor’dan 25 yaşındaki solbek Veli Akbulut ile anlaştı. Bu iki futbolcunun da Kestelspor maçında oynayabileceği belirtildi.
 
ORTA SAHAYA FATİH
ŞAHİN MÜJDE TRANSFERİ  
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 7. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor, Çarşambaspor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Şahin Müjde ile Anlaştı. Daha önce Samsun Çarşambaspor ve Tekirdağ 100. Yıl forması giyen orta saha oyuncu Fatih Şahin Müjde, yarın kampa katılacak.  Genç oyuncu, Teknik Sorumlu Hasan Şengün'ün eski öğrencisi. MAKÜ maçında kırmızı kart gören İlyas Barut'un yerine bu hafta Lider Kestelspor'la oynanacak maça yetişmesi beklenen Müjde, dışında yönetim, bir takviye daha yapabilir.

SOLBEK VELİ AKBULUT
ISPARTASPOR’DA
Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Futbol Ligi 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, dış transferde bir orta saha transferinin ardından bir de sol bek takviyesi yaptı. Pembe-yeşilliler,  Batman Petrolspor’dan 25 yaşındaki Veli Akbulut ile anlaştı.  Daha önce 2. Lig’de 28 ve 3. Ligde’de 76 maçı bulunan Akbulut, 2013 yılında Tavşanlı Linyitspor profesyonel oldu. Linyitspor’un ardından Kemerspor 2003, Çanakkale Dardanel, Büyükçekmece Tepecik A.Ş. ve Medical Park Batman Petrol A.Ş. forması giyen Akbulut’un çocukluğu Isparta’da geçti. 
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