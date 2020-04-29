Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen ve Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulan 17 kişi, karantina süresinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen ve Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulan 17 kişi, karantina süresinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle 14 gün önce KKTC'den getirilerek Anamur ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirilen 17 kişinin karantina süresi doldu.Sağlık kontrolleri yapılan 17 kişi, daha sonra memleketlerine gönderildi.