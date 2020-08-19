Isparta Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, takım gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Taraftarları sevindiren bir açıklama yapan Yazgan: ‘TFF’den alınan bilgilere göre sezon Ekim ayı ortalarında başlayacak. Geç kalınmış bir durum söz konusu değil. Çok güçlü bir kadro kuracağız” dedi.



BAŞKAN ATAKAN YAZGAN’DAN TARAFTARLARI

RAHATLATAN AÇIKLAMA GELDİ

Isparta’ya futbol anlamında birçok başarı ve güzellikler yaşatan başarılı işadamı Atakan Yazgan, Ispartaspor’a ilişkin herkesi rahatlatıcı bir açıklama yaptı.

Başkan Yazgan, liglerin geç tescil edilmesiyle beraber sezonun da Ekim ayı ortalarında başlayacağına dair TFF’den bilgi aldıklarını dile getirdi.



“KOŞAN, MÜCADELECİ GÜÇLÜ

BİR TAKIM KURACAĞIZ”

Efsane Başkan Atakan Yazgan, açıklamasında geç kalınmış bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Başkan Yazgan çok güçlü bir kadro kurmak

için kollarını sıvadıklarını, çok koşan mücadeleci ve agresif bir takım kuracaklarını vurguladı.



“TAKIM 1 EYLÜL’DE KAMPA GİRECEK”

Ayrıca tüm spor kamuoyunun da yakından tanıdığı bir teknik direktör ile de görüşmelerin sürdürüldüğünü belirten Atakan Yazgan Ispartaspor’un 1 Eylül itibari ile kampa gireceğini söyledi.

