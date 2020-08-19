GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

“KOŞAN, MÜCADELECİ GÜÇLÜ BİR TAKIM KURACAĞIZ”

Ispartaspor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan; Güçlü Bir Kadro Kuracağız

“KOŞAN, MÜCADELECİ GÜÇLÜ BİR TAKIM KURACAĞIZ”
TÜRKİYE
87 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Isparta Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, takım gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Taraftarları sevindiren bir açıklama yapan Yazgan: ‘TFF’den alınan bilgilere göre sezon Ekim ayı ortalarında başlayacak. Geç kalınmış bir durum söz konusu değil. Çok güçlü bir kadro kuracağız” dedi.
 
BAŞKAN ATAKAN YAZGAN’DAN TARAFTARLARI
RAHATLATAN AÇIKLAMA GELDİ
Isparta’ya futbol anlamında birçok başarı ve güzellikler yaşatan başarılı işadamı Atakan Yazgan, Ispartaspor’a ilişkin herkesi rahatlatıcı bir açıklama yaptı.
Başkan Yazgan, liglerin geç tescil edilmesiyle beraber sezonun da Ekim ayı ortalarında başlayacağına dair TFF’den bilgi aldıklarını dile getirdi.

“KOŞAN, MÜCADELECİ GÜÇLÜ
BİR TAKIM KURACAĞIZ”
Efsane Başkan Atakan Yazgan, açıklamasında geç kalınmış bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Başkan Yazgan çok güçlü bir kadro kurmak
için kollarını sıvadıklarını, çok koşan mücadeleci ve agresif bir takım kuracaklarını vurguladı.

“TAKIM 1 EYLÜL’DE KAMPA GİRECEK”
Ayrıca tüm spor kamuoyunun da yakından tanıdığı bir teknik direktör ile de görüşmelerin sürdürüldüğünü belirten Atakan Yazgan Ispartaspor’un 1 Eylül itibari ile kampa gireceğini söyledi.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN ÖNEMLİ UYARI! 7/24 DEVAM EDİYOR...
KAPALI OFİS ORTAMLARDA ÇALIŞANLAR DİKKAT!
Meteoroloji'den hava sıcaklıklarıyla ilgili uyarı geldi
SOKAK SOKAK DENETİM ​TEDBİRLERE UYMAYANLARA CEZA
Isparta'da tarihi eser satıcılarına operasyon!
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi
O şehrimiz Isparta gülü kokacak
YETENEĞİNİ ORTAYA ÇIKAR! BECERİNİ TEST ET!
ISPARTA'DA ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI
ISPARTALI GENÇ MUCİTLER "DENEYAP" SINAVI İÇİN TER DÖKTÜ
Davraz Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
2. El araç satışında yeni bir dönem başladı 2020
Isparta'da 4 mevsim açık balık restoranı Gözde Balık Evi
​Son dakika haber: Bakanlıktan 81 ile yeni genelge!
TED Isparta Koleji kapılarını açtı
Isparta İŞKUR'dan duyuru! ileri bir tarihe ertelendi
Son dakika haber: Üniversiteler ne zaman açılacak?
Isparta'da yeni kararlar alındı artık açılıyor!
Isparta'da halı sahalar açıldı başlama vuruşu Gevrek'ten
Isparta Ormanlarında Doğa Dostu Karıncalar İş Başında
Isparta'da emniyetten operasyon! Suça geçit yok!
​21 EYLÜL'DE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK
Gülbirlik'den Sentetik Gül Suyuna Karşı Kamu Spotu
Deregümü Köyünde Domates ve Karanfil Hasadı Devam Ediyor
Isparta'da gıda denetimleri artırıldı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

SOKAK SOKAK DENETİM ​TEDBİRLERE UYMAYANLARA CEZASOKAK SOKAK DENETİM ​TEDBİRLERE UYMAYANLARA CEZA18 Ağustos 2020
​Son dakika haber: Bakanlıktan 81 ile yeni genelge!​Son dakika haber: Bakanlıktan 81 ile yeni genelge!14 Ağustos 2020
Isparta'da yeni kararlar alındı artık açılıyor!Isparta'da yeni kararlar alındı artık açılıyor!13 Ağustos 2020
Gülbirlik'den Sentetik Gül Suyuna Karşı Kamu Spotu Gülbirlik'den Sentetik Gül Suyuna Karşı Kamu Spotu 12 Ağustos 2020
Son dakika haber: Üniversiteler ne zaman açılacak? Son dakika haber: Üniversiteler ne zaman açılacak? 13 Ağustos 2020
Deregümü Köyünde Domates ve Karanfil Hasadı Devam EdiyorDeregümü Köyünde Domates ve Karanfil Hasadı Devam Ediyor12 Ağustos 2020
Isparta'da gıda denetimleri artırıldıIsparta'da gıda denetimleri artırıldı12 Ağustos 2020
Isparta'da emniyetten operasyon! Suça geçit yok!Isparta'da emniyetten operasyon! Suça geçit yok!13 Ağustos 2020
Isparta'da halı sahalar açıldı başlama vuruşu Gevrek'tenIsparta'da halı sahalar açıldı başlama vuruşu Gevrek'ten13 Ağustos 2020
Isparta Ormanlarında Doğa Dostu Karıncalar İş BaşındaIsparta Ormanlarında Doğa Dostu Karıncalar İş Başında13 Ağustos 2020
Isparta Burdur Dostluk Yolunda Çalışmalar Hızla Devam EdiyorIsparta Burdur Dostluk Yolunda Çalışmalar Hızla Devam Ediyor13 Ağustos 2020
​21 EYLÜL'DE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK​21 EYLÜL'DE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK13 Ağustos 2020
Isparta İŞKUR'dan duyuru! ileri bir tarihe ertelendiIsparta İŞKUR'dan duyuru! ileri bir tarihe ertelendi14 Ağustos 2020
TED Isparta Koleji kapılarını açtıTED Isparta Koleji kapılarını açtı14 Ağustos 2020
ANTALYA OSB’NİN VE ŞEHRİMİZİN GURURLARIANTALYA OSB’NİN VE ŞEHRİMİZİN GURURLARI14 Ağustos 2020
“Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel Mirası” projesine Vali'den teşekkür“Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel Mirası” projesine Vali'den teşekkür13 Ağustos 2020
Isparta'da aranan şahıs ormanda bulunduIsparta'da aranan şahıs ormanda bulundu13 Ağustos 2020
Isparta'da dezenfektan ürünlerini meslek liseleri üretiyorIsparta'da dezenfektan ürünlerini meslek liseleri üretiyor13 Ağustos 2020
ATSO Başkanı Davut Çetin’den Sanayicilere İkinci 500 TebriğiATSO Başkanı Davut Çetin’den Sanayicilere İkinci 500 Tebriği13 Ağustos 2020
2. El araç satışında yeni bir dönem başladı 20202. El araç satışında yeni bir dönem başladı 202016 Ağustos 2020