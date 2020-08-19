Isparta Belediyesi şehrin her bir mahallesinde asfalt ve kilit parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda mahallelerde yorgun asfaltlar kaldırılıyor, yerine sokağın konumuna göre asfalt ya da kilit parke taşı ile döşenmesine devam ediliyor.Mahallelere yapılan yatırımlardan ve hizmetlerden memnun olan mahalle sakinleri ve muhtarlar da yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletiyor.Son olarak Halife Sultan Mahallesinde 19 sokakta yenileme çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda eski asfaltlar kaldırılırken, yerine kilit parke taşı döşemesi ve asfalt dökülüyor.Çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileten Halife Sultan Mahallesi Muhtarı Ümit İşlek, belediye personeline mahallesinin sosyal tesisler alanında yemek verdi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in de katıldığı programda, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileten, Muhtar İşlek, mahalledeki esnaf ve muhtarlık olarak yemek verdiklerini söyledi. İşlek, “Mahallemizde bir mevlit okuttuk ve yemek verdik. Mahallemize senelerdir gelmeyen bir hizmet geldi, bizler de teşekkür mahiyetinde bir yemek verdik. Çalışan hiçbir arkadaşımızın burnu dahi kanamasın, Allah kaza beladan korusun. Bir kurban kestik. Bu organizasyondan dolayı mahalle sakinlerimize de teşekkür ediyorum. Başta belediye başkanımız olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.