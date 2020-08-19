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Isparta Belediyesi'nden Ertan çiftinin hayatını kolaylaştıran adım

Isparta Belediyesi'nden Ertan çiftinin hayatını kolaylaştıran adım
TÜRKİYE
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Belediye Başkanı Başdeğirmen’den
Ertan çiftinin hayatını kolaylaştıran adım
 
Halife Sultan Mahallesinde ikamet eden engelli Gülşen-Ersan Ertan çifti sokaklarına kilit parke yerine asfalt dökülmesini istedi. ‘Sizin isteğiniz ne ise onu yapacağız, buraya onun için geldik’ diyerek yolun asfaltlanacağını söyleyen Başkan Başdeğirmen, ailenin evlerinin girişindeki engelli rampalarının da iyileştirilmesi talimatını verdi.
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, her an engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına önemli adımlar atmaya devam ediyor.
Yürüme engelli vatandaşların kaldırımlarda rahat edebilmeleri amacıyla engelli yollarını, rampalarını yenileyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, evlerindeki engelleri de kaldırmaya devam ediyor. Engelli vatandaşların evlerinde de gerekli tadilatları gerçekleştiren Isparta Belediyesi şimdi de evlerinin önündeki sokağın kilit parke ile döşenmesini istemeyen ailenin talebini yerine getirdi.
Halife Sultan Mahallesinde, 19 sokakta asfaltlar kaldırılırken yerine kilit parke taşı döşenmesi çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar devam ederken 3422 sokakta ikamet eden yürüme engelli Gülşen ve Ersan Ertan çiftinin yollarının kendi ulaşımları ve çocuklarını okula götürebilmek adına asfaltlanması talebine Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen duyarsız kalmadı. Aileyi evinde ziyaret eden Başdeğirmen, engelli ailenin yolunun kilit parke yerine asfaltlanması talimatını verdi. Bu karar aileyi oldukça sevindirdi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen,  yürüme engelli Gülşen ve Ersan Ertan çiftini evinde ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, ailenin evlerinin girişindeki rampaları inceledi, engelli rampalarının da iyileştirilmesi talimatını verdi.
Aile ana sınıfına başlayan evlatları İsmail Nevzat’ı okula daha rahat götürebilmeleri, kendi ulaşımlarını sağlayabilmeleri için sokağın kilit parke yerine, asfaltlanması talebini Başdeğirmen’e iletti. Talep anında karşılık buldu. Başdeğirmen, “Sizin gittiğiniz yolu asfalt yapıyoruz. Sizin isteğiniz ne ise onu yapacağız, buraya onun için geldik” dedi. Ertan çifti tarafından aynı sokak üzerinde başka engelli vatandaşların da bulunduğunu söylemesi üzerine Başdeğirmen, “Diğer engelli vatandaşlarımızın da rahat etmesini sağlayacağız” ifadesinde bulundu.
Ana sınıfına başlayacak olan İsmail Nevzat’la da bir süre sohbet eden ve oyuncak hediye eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Mahallemizde 19 sokağı iyileştirmek için çalışmalara başladık. Eski asfaltı kaldırıyoruz kilit parke döşüyoruz. Muhtarımızla yaptığımız istişarede mahallede yeniden yapılar olacağı için burada taş döşemenin daha uygun olacağı kararına vardık. Gülşen Hanım beni aradı ‘engelli vatandaşlar olarak kilit taşı döşenmesinden dolayı biz belki sorun yaşarız’ dedi. Bende bu konuyu sizlerle istişare edeyim diye geldim, siz ‘asfalt istiyoruz’ diyorsunuz. Bu sokağımız üzerinde diğer engelli vatandaşlarımız da varmış. Onların da mağduriyet yaşamasının önüne geçelim, güzel çocuğumuz İsmail’in okula gideceği yolu da asfalt yapalım. Özellikle sizin kullanacağınız yolları asfalt yapıyoruz. Rahat olun, burayı sizin istediğiniz şekle getireceğiz. Evinizdeki engelli çıkışınızda çok uygun değil. Rampayı da yenileyelim, engelli girişinizi iyileştirelim. İstediğiniz zaman bana ulaşabiliyorsunuz, istediğiniz başka çalışmalar olursa onu da yaparız” görüşlerinde bulundu.
Evin içerisinde yapılması gereken her hangi bir şeyin olup olmadığını da soran Başkan Başdeğirmen, yapılacak bir çalışma varsa onu da yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Taleplerinin anında karşılık bulduğunu, Başkan Başdeğirmen’in yanlarına kadar gelerek sorunlarını dinlediğini ve bundan mutlu olduklarını söyleyen Gülşen Ertan, “Başkanımıza bizi dinlediği, dileklerimizi yerine getirdiği için teşekkür ederim” derken, Ersan Ertan da, “Sorunumuzu ilettik, karşılık bulduk. Sokağımıza asfalt dökülecek olmasından dolayı Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.
 
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