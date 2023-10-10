Kaymakam Mesut Akın Aksu'da Görevine Başladı

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 28.09.2023 tarihli onayıyla Aksu Kaymakamlığı'na görevlendirilen Kaymakam Sayın Mesut AKIN, 09.10.2023 tarihinde İlçemizdeki yeni görevine başladı.Kaymakam Akın, Hükümet Konağı önünde kurum amirleri tarafından karşılandı. Daha sonra toplantı salonunda kurum amirleri ile tanışarak kurumları hakkında bilgi aldı.İlçemizin yeni Kaymakamı Sayın Mesut AKIN'a görevinde başarılar dileriz.