"SDÜ Öğrencileri Yeni Eğitim-Öğretim Yılını 'Çaylaklar Haftası' ile Karşıladı"

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileri, 2023-2024 Eğitim Öğretim Güz Dönemi'ne "Çaylaklar Haftası" ile heyecanla başladı. Bu özel hafta, 9-12 Ekim tarihleri arasında 19 Mayıs Öğrenci Meydanı ve Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşiyor."Çaylaklar Haftası" etkinlikleri kapsamında her akşam DJ performansları, Bandrol, Argo, Konu Sen Değilsin ve Sekizbeş gibi grupların konserleri öğrencilerle buluşacak. Ayrıca, Doğu Yerleşkesi'nde bulunan 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı ile Batı Yerleşkesi Cam Kafe önünde kurulan topluluk tanıtım stantlarında, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları da tanıtılacak. Öğrencilere, bu toplulukların yıl içerisinde gerçekleştirdikleri etkinlikler ve faaliyetler hakkında bilgi verilecek.SDÜ, öğrencilerin ilgi alanlarına hitap eden 100'den fazla topluluğa ev sahipliği yapmaktadır. Bu topluluklar, kayaktan futbola, su sporlarından inşaata, havacılıktan müziğe kadar pek çok farklı alanda etkinlikler düzenlerler. 12 Ekim Perşembe gününe kadar öğrenciler, bu topluluklara kayıt yaptırabilirler. Çaylaklar Haftası, öğrencilere üniversite yaşamına adım atmaları için eşsiz bir fırsat sunmaktadır.