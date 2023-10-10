Isparta Emniyet Müdürlüğü, Üniversite Öğrencilerine Güvenli Gelecek Sunuyor

Isparta Emniyet Müdürlüğü, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerine güvenli bir gelecek sunmak amacıyla "El Ele Güvenli Gelecek" projesi kapsamında önemli bir adım atmıştır. Bu projenin bir parçası olarak, uzman personelimiz tarafından kurulan stant, üniversite öğrencilerine bilgilendirme ve önleme faaliyetleri konusunda çalışmalara başlamıştır.Projenin hedefi, öğrencilere güvenli bir çevre sağlamak ve suçlardan korunmalarına yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Emniyet Müdürlüğü personeli, üniversite öğrencilerine güvenlik konularında rehberlik edecek ve farkındalık yaratmaya çalışacaktır.Isparta Emniyet Müdürlüğü, gençlerin güvenliği ve toplumun refahı için çalışmalarına devam ederken, "El Ele Güvenli Gelecek" projesiyle öğrencilerin daha güvenli bir geleceğe adım atmalarına katkıda bulunmaktadır.