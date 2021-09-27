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KAHRAMAN İTFAİYECİLERDEN BAŞKAN VELİ GÖK’E ZİYARET

KAHRAMAN İTFAİYECİLERDEN BAŞKAN VELİ GÖK’E ZİYARET
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
*KAHRAMAN İTFAİYECİLERDEN BAŞKAN VELİ GÖK’E ZİYARET.
 
*İL AFAD MÜDÜRÜ ETHEM KILIÇASLAN’A KUTLAMA ZİYARETİ.
 
Her yıl 25-30 eylül tarihleri arasına kutlanan İtfaiye Haftası münasebetiyle Eğirdir  Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bir dizi etkinlikler tertip etti. Bu kapsamda Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ü makamında ziyaret eden İtfaiye Müdürü Mustafa Kolan ve İtfaiye erleri Başkan GÖK’e çiçek takdiminde bulundular.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK yaptığı açıklamada; ‘Sevgili Arkadaşlar İtfaiye Teşkilatımız 1865 yılında kurulmuş 156 yıldır afet öncesi, afet anında ve afet sonrası çeşitli hizmetleri vererek gelmiş. Ama bizim ilçemizde de itfaiye teşkilatımız zaman zaman çok başarılı hizmetlere imza atmıştır. Özellikle Sütçüler yangınında olağanüstü bir performans gösterdi teşkilatımız tüm ekibimizle beraber. İlçemizde de özellikle afet anında yine afet öncesi ve afet sonrası tüm belediye teşkilatımızın koordinatörlüğünü itfaiye müdürlüğümüz yapmakta. Her türlü yangında, selde alınabilecek tedbirlerde itfaiye teşkilatımız koordinatör olarak belediyemizde hizmet vermekte. Herhangi bir yağış riski olduğunda itfaiye teşkilatımız gerekli tedbirleri almakta ve diğer personelleri uyarmakta. Ama afet anında, yangında, yağışta itfaiye personelimiz gerekli önlemi almakta ve görevini yapmakta. 2021 yılı Bakanlığımız tarafından afet önleme ve eğitim yılı olarak ilan edildi. Bu çerçevede vatandaş memnuniyeti odaklı olmak üzere bir taraftan oluşan afetlerde hizmet verirken, mücadele ederken, itfaiye teşkilatımız kendisini yenilemekte ve her yıl düzenli olarak eğitim ve seminerler yapmakta. Ama biz bunu daha artırarak devam etmeliyiz. İlçemizdeki vatandaşlarımızın afete ilişkin konularda bilinçlendirilmesi, eğitim broşürlerinin dağıtılması, yine özellikle ilköğretim ve ortaöğretimdeki öğrencilerimizin bu konuda daha duyarlı olması için her türlü eğitim çalışmalarını devam ettirmek lazım. Ben bu başarılı çalışmalarınızın devamını dilerken, sizlere Allah’tan sağlık, sıhhat diliyorum, tabiî ki ihtiyaç olmasın, afet olmasın, yangın olmasın, sel olmasın bunu temenni ederiz ama, böyle bir şey olduğunda da her an görevinin başında hazır ve vatandaşımızın hizmetinde gerekli çalışmaları yapmaktayız.’ ifadelerini kullandı.
Eğirdir Belediyesi İtfaiye Müdürü Mustafa Kolan ise; ‘1914 yılında örgütlenme ile faaliyete geçen İtfaiye 1923 yılında Belediyelere resmi iş olarak tahsis edilmiştir. Asli görevimiz yangınlara müdahale etmek, bunun yanında doğal afetler karşısında çalışmalar yapıyoruz. Bunun için sürekli çalışma halindeyiz, 7/24 mesai haricinde de sürekli çalışmaktayız. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, ülkemiz rahat olsun bunun için varız. Elimizden geldiğimiz kadar ülkemizi, vatanımızı korumak için mücadele ediyoruz. Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’e bizlere verdiği değerden dolayı minnettarız, teşekkür ediyoruz.’ ifadelerine yer verdi.
İtfaiye Müdürü ve personeline hediye takdiminde bulunan Başkan Veli GÖK ve İtfaiye personeli daha sonra İl AFAD Müdürü Ethem Kılıçaslan’ı makamında ziyaret ederek tebrik ettiler, çiçek takdim ettiler. Kılıçaslan Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve Eğirdir’li itfaiyecilere nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, her zaman Eğirdir’in yanındayız, dedi.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 
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