TAGEM 30.YIL KUTLAMA ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA PLOGGİNG FAALİYETİ

TAGEM Vizyon 2023 kapsamında Enstitü Müdürlüğümüz tarafından planlanan plogging, 27 Eylül 2021 Pazartesi günü Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Isparta Şube Müdürlüğü ve Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında düzenlendi. Bu kurumsal sosyal sorumluluk faaliyeti, tüm kurum personeli ve Yukarı Gökdere ortaokulundan bir grup öğrencinin katılımıyla Kovada Gölü Milli Parkı’nda ve Kovada Gölü kıyı şeridinde gerçekleştirildi. İki saat süren bu farkındalık çalışmasında “Plastik ve türevleri, cam şişe, ayran kutuları, bebek bezi, terlik, çakmak, ıslak mendil, sigara izmariti ve tüfek fişeği” gibi çöp türlerine rastlandı ve toplamda 40 çuval çöp toplandı. Ayrıca, öğlen yemeği sonrasında Milli Parklar Isparta Şube Müdürlüğü yetkilileri ve Enstitü Müdürmüz Fuat bilgin tarafından öğrencilere yönelik bölgenin yaban hayvanı, bitki türleri ve sulak alanlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Daha sonra öğrenciler ile birlikte kuş gözlem etkinliği düzenlendi.