BAŞKAN VELİ GÖK’TEN YÜKSEKÖĞRETİM

ÖĞRENCİLERİMİZE MÜJDE!..

İlçemizde öğrenim gören yüksek öğretim öğrencilerimiz ilçemizde bulunan KYK yurtlarına yerleşemeyenler Isparta’da KYK yurtlarına ilçemize tanınan kontenjanlara yerleştirilecek. Başkan Veli GÖK, ‘Ulaşımları belediyemiz tarafından sağlanacak ilçemizde hiçbir öğrencimiz kesinlikle açıkta kalmayacak, Kontenjan da sınır yok talep edenlerin tamamı yerleştirilecek.’ dedi.

Bildiğiniz gibi İlçemizde Yükseköğretim öğrencileri için Başkan Veli GÖK’ün çalışmaları ile 600 yataklı öğrenci yurdu yapımı için arsa tahsisi yapılmış ve Gençlik Spor Müdürlüğü’ne devri gerçekleşmişti. İlçemize 600 yataklı öğrenci yurdu yapım işi ihalesi tamamlanıp inşaat çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak.

(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)