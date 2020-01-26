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ITB'den deprem yardımı çalışmaları...

ITB'den deprem yardımı çalışmaları...
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
ISPARTA TİCARET BORSASI BÜLTENİ (ITB)

Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrasında Borsamızın koordinasyonunda AFAD Merkezlerine yardım malzemesi gönderimi yapılacaktır; katkı vermek isteyen üyelerimizin, hayırseverlerin yapacağı yardım malzemeleri; 1-ısıtıcı ( elektrikli-tüplü) 2- kullanılmamış giysi 3- kuru gıda 4- çocuk bezidir. Katkı sağlamak isteyenlerin yardım malzemelerini yarın saat 10:00'dan itibaren Borsamıza iletmeleri gerekmektedir. İletişim için Merkez İrtibat Numarası:05433547080 Yalvaç Büro İrtibat Numarası:05362724552
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