Belediye Başkanımız Ege'den Mutlu Dönüyor...

Belediye Başkanımız Sayın Kadir Heybeli bir dizi görüşmeler yapmak üzere Belediye Meclis Üyemiz Sayın Ahmet AY ve Belediye personelleri ile gittiği İzmir den mutlu dönüyor.Belediye Başkanımız Sayın Kadir Heybeli, İzmir'de Değerli büyüğümüz Emekli Hava Albay Sayın Hasan Tahsin KARAER ile birlikte Sebahat Yiğit Yapaşan, Birol Yapaşan, Kemal Çeltik , Adil Demirel li ve Hüseyin Öner ile yapılan toplantıda Yaşlı bakım evi için 2 suit dairenin daha sözünü aldı.Senirkent Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen yaşlı bakım ve huzur evi için daha önce kendisi ve eşi için 1 ve 2 nolu 2 Suit dairenin yapım masrafını üstlenen değerli büyüğümüz Hasan Tahsin KARAER 25.01.2020 Cumartesi günü yapılan toplantıda ise merhum Anne ve Babası ile merhum Kayınvalidesi ve Kayınpederi için de 3 ve 4 nolu Suit dairelerinde yapımını üstlenerek Senirkent Sevdalısı ve Senirkent Aşığı olduğunu birkez daha gösterdi.3 ve 4 nolu Suit dairelerin Sayın Hasan Tahsin KARAER tarafından yapılacağına dair taraflar arasında düzenlenen protokol den sonra , 2 Suit dairenin daha sözünü aldığı için duygulanan Başkan Kadir Heybeli Sizin gibi değerli büyüklerimizin destekleri bizim çalışmalarımıza güç katmaktadır. Sizin bu destekleriniz karşısında bizde Senirkentimizin kuruluş yıldönümünü olan 16 Haziranda hem yemek vereceğiz hem de yapmış olduğunuz yardımlar neticesi dairelerin sizlerle birlikte açılışını yapacağız dedi.Belediye Başkanımız Sayın Kadir Heybeli, İzmir den hep eli dolu dönüyorum bu nedenle İzmir de yaşayan Senirkentli hemşehrilerimize değerli büyüklerimize ve Dernek yöneticilerimize teşekkür ederim diyerek,-Senirkent de Petrol ofisinin yeni şekli ile açılışını yakında yapacağız,-Kongre ve toplantı merkezimiz yakın zamanda bitirilecektir,-Santral bölgesine Millet Bahçesi projemizi yapacağız,-Meydan düzenlemelerimiz, Müze çalışmalarımız ile birlikte Mobil Doğalgaz Sistemi ile Senirkentimize Doğalgaz getireceğiz biz Senirkentimiz için yapılması gereken ne varsa yapmaya çalışıyoruz, bununla birlikte Belediye Soğuk hava deposu yerine yazlık ve kışlık Düğün Salonu yapmak istiyoruz.Bunun için, Meslek Yüksek Okulu, Yaşlı bakım ve huzur evi yapımında olduğu gibiEgede yaşayan hemşehrilerimizden destek bekliyoruz dedi.