Vali hasan Şildak başkanlığında, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uygulanan "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" Projesinin değerlendirme ve 2020 Yılı içinde yürütülecek çalışmalarının planlama toplantısı yapıldı.
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