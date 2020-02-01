ISUBÜ-SUBÜ İSTİŞARE TOPLANTISI BAŞLADI

Türkiye'nin uygulamalı bilimler adıyla kurulan iki Üniversitesi, “İstişare Toplantısı”nda bir araya geldi.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ) ortak düzenlediği istişare toplantısı Afyon’da başladı. Toplantının ilk gününde üniversite tanıtımları yapıldı, genel sorunlar ve ortak hareket konularında istişarede bulunuldu. Eğitim Komisyonları ve Daire Başkanlıkları Çalıştaylarının yapıldığı toplantıda kurullararası görüşmeler devam ediyor.ISUBÜ