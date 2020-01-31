Vali Hasan Şildak, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Tarım ve Orman Bakanlığı ile İhtisas Üniversitelerinin Hayvancılık Faaliyetleri Koordinasyon Çalıştayının" açılış programına katıldı.
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