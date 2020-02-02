Burdur Valisi Hasan Şildak, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan afetlere hazırlık çalışmaları ile ilgili bilgi aldı, 112 Acil Çağrı Mekezi ve GAMER'de yürütülen çalışmaları inceledi.
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