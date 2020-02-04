Dünya Sulak Alanlar Günü Kovada ’da Kutlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Isparta Şube Müdürlüğünce “2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü” çeşitli etkinliklerle kutlandı.Isparta Şube Müdürlüğü Kovada Gölü Milli Park Şefliğinin ev sahipliği yaptığı etkinliklerde Isparta Şube Müdürü Hasan ERYİĞİT, Kovada Gölü Milli Park Şefi Mustafa ARIKOĞLU, Avcı Temsilcileri, Fahri Av Müfettişleri ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla günün anlam ve önemi üzerine bilgilendirme, doğa yürüyüşü ve kuş gözlemi gerçekleştirildi.Ayrıca alanımıza gelen ziyaretçilere günün anlam ve önemi hakkında gün boyu bilgilendirme yapıldı. Doğa korumada en önemli faktörün bilinçlendirme olduğunu biliyor ve konuda aralıksız olarak çalışmaya devam ediyoruz...DKMP 6.Bölge Müdürlüğü