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Isparta'daki kütüphaneler hizmet vermeye devam ediyor

Isparta'daki kütüphaneler hizmet vermeye devam ediyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 17.08.2020 11:33
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Isparta Düğün Salonları
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Tüm Dünya'da etkisi görülen COVİD-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda alınmakta ve uygulanmaktadır.

Koronavirüs salgınının fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (COVİD-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (COVİD-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alınmıştır.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmeye devam etmekteyiz.

- Bina girişinde ateş kontrolü yapılmakta ve kullanıcıların giriş/çıkış saatleri kaydedilmektedir.
- Sosyal mesafe kuralı ile ilgili yönlendirme ve işaretleme gereken alanlar tespit edilerek işaretlenmiştir.
- Görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (el yıkama, tıbbi maske kullanımı, vb.) asılmıştır.
- Su ve sabuna erişim olmayan alanlarda dezenfeksiyon için kullanılacak el dezenfektanı stantları oluşturulmuştur.
- Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanemizde hafta içi (Pazartesi-Cuma) mesai saatleri içerisinde ödünç alıp-verme yapılabilmekte ve okuyucu oturma kapasitesi en fazla %25 (¼)’ü oranında kullanıcıya hizmet sunulmaktadır.

Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanemiz 81.447 adet kitabıyla, 2.509 ödünç materyal alan kullanıcı ve 5.578 ödünç alınan kitap sayısı ile COVİD-19 tedbirleri çerçevesinde hizmet vermeye devam etmektedir.

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
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