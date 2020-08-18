Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavının Tarihi ve Yerleri Belli Oldu



Ülkemizde bitki koruma ürünlerinin, toptan ve perakende olarak satışında kimlerin yetkili olduğu, bayi veya toptancıların sorumlulukları, depolanması ve satışlarının kontrolü ile ilgili usul ve esaslar, 5996 Sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan 13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Bakanlığımızca düzenlenmektedir.



Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası gereği, Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi tarafından 11 Nisan 2020 Cumartesi günü yapılması planlanan ancak, sınavın tek merkezde ve yoğun katılımlı bir sınav olması ve ülke genelinde COVİD-19 virüsü için alınan tedbirler nedeniyle tarafların karşılıklı onayıyla ileri bir tarihe ertelenmiş olan Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı 17.10.2020 tarihinde Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara, İzmir ve İstanbul İllerinde yapılacaktır.



Sınav Takvimi ve Sınav Uygulama Talimatı İl Müdürlüğümüzün https://isparta.tarimorman.gov.tr web adresindeki duyurular kısmında yayınlanmıştır.

Eyup ADIGÜZEL İl Müdürü



