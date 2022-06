Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "1. Uluslararası/4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Kongresi’nin açılış programı gerçekleştirildi. 2 gün sürecek kongrenin ana teması Isparta’nın Endemik Bitkiler Çeşitliliği ve Tıbbı Aromatik Bitkiler olacak. Kongrede "tıp", "diş hekimliği", "veteriner hekimlik", "eczacılık", "hemşirelik", "ebelik", "çok disiplinli sağlık bilimleri", "sağlıkla ilgili çok disiplinli bilimler" ile "sağlık bilimleri ve hizmetleri" ne ilişkin diğer tüm çalışmalar, çeşitli eğitimler ve bağımsız panellere yer veriliyor.Kongrenin açılışında konuşan Vali Aydın Baruş öğrencilere, Isparta’da yaşamanın çok büyük bir şans olduğunu söyleyerek bunu değerlendirmek için doğa gezileri yapmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Vali Baruş öğrencileri Ağustos ayı içerisinde Yenişarbademli ilçesi Melikler Yaylası’nda yapılması planlanan Gökyüzü Gözlem Şenliği’ne de davet etti.“Sağlık camiamızın üstün gayretleri ve fedakarlıkları ile bu süreci atlattık”Vali Baruş “Sağlık hizmetleri insanı yaşatmak üzerine kurulu, dolayısıyla belki hayattaki en kutsal uğraş. İnsanoğlu fiziki ve ruhi varlığı ile bir bütün, sağlık hizmetleri de insanın iyi bir ortamda hayatını sürdürmesi amacıyla yürütülen hizmetlerin tamamı. Pandemi sürecinde bunu çok yakından gözlemledik, sağlığımız yerinde değilse ona ilişkin endişeleriniz varsa bütün hayata dair dengemizi kaybediyoruz. Çünkü sadece kendi beden sağlığımızla ilgili endişelerimizi taşımıyoruz aynı zamanda sosyal ilişkilerimiz, toplumsal ilişkilerimiz ve hayata dair güzellikler maalesef kesintiye uğruyor. Çok şükür yaklaşık 2 yıllık zahmetli bir süreçten sonra hem devletimizin aldığı etkin tedbirler hem de toplumumuzun bu konudaki duyarlılığı ve daha da önemlisi sağlık camiamızın üstün gayretleri ve fedakarlıkları ile bu süreci atlattık. Bugün artık normal yaşantımıza döndük diyebiliriz. İşte bu kongrenin düzenlenmesi de bu normalleşmenin en önemli göstergelerinden.“Bu şansı çok iyi değerlendirmemiz lazım”Isparta çok şanslı bir şehir, doğasında her türlü tadın, her türlü kokunun, her türlü güzel görselliğin olduğu bir şehir ve bu şansı bu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Sahip olduğumuz bu değerleri aynı zamanda hayatımızı kazanmak için değerlendirmek ve ekonomimize kazandırmak da çok önemli. Gerek Kalkınma Ajansımızın üniversitemiz ile birlikte yaptığı çalışmalar gerekse diğer iş insanlarının yapmış olduğu çalışmalar Isparta ekonomisine çok önemli değerler katıyor. Gül denince akla Isparta gelir Isparta denince akla gül gelir. Gül hem tat olarak gıda sektöründe kullanılan hem koku olarak hem de görsel güzellik olarak birçok insanın rağbet ettiği ve görmemezlikten gelemeyeceği bir güzellik. Gül ekim alanı olarak Isparta şu anda Türkiye'de 1. sırada 33 Bin dekar gül ekim alanımız var. Buralarda yaklaşık her yıl 15 Bin ton civarında gül yaprağı üretimi yapılıyor. Dünya gülyağı ihtiyacının da büyük oranda %60’lar düzeyinde Isparta karşılıyor. Yine lavantada Türkiye birincisiyiz 7 Bin dekar ekim alanımız var. Lavanta üretimi 1.436 tonla yine belirttiğim gibi ilk sıradayız. Son zamanlarda Isparta'da değer kazanan bir sektörde çiçekçilik sektörü. Burada da karanfil üretiminde şu anda Türkiye ikinciliği ne yükseldik. Bu da 1.785 dekar serada her yıl yaklaşık 240 Milyon adet civarında karanfil üretimi yapılıyor. Isparta'da belki birçok insanımız bunun farkında değil neden? Çünkü Isparta sahip olduğu iklimiyle bozulmamış doğası ile bu güzellikleri her zaman ortaya çıkarabilecek bir verimliliğe sahip. Bu verimliliği bu güzelliği ile çok iyi şekilde değerlendirmemiz lazım.“Tıbbi aromatik bitkiler sektörünü ileride Isparta'nın geleceği için çok önemli bir değer”Aynı şekilde son yıllarda özellikle tıbbi aromatik bitkiler konusu hem ekonomik olarak hem de tıp alanında önem kazanmaya başladı. Tıbbi ve aromatik bitkiler sadece eskiden beri insanın fiziksel, beden hastalıkları tedavisinde kullanılmıyor aynı zamanda ruhunu iyileştirmek için de etkin olarak kullanılan bitkiler. Tıbbi aromatik bitkilerde de şu anda üretim alanı olarak 484 dekar civarında ekim alanına sahibiz. Bu 484 dekar iyi tarım alanında 535 dekarda organik tarım alanında olmak üzere yaklaşık 1.019 dekar toplam ekim alanına sahibiz. Üretim olarak yıllık 586 ton geçen üretim yapılmakta. Biz bunu daha fazla artırmak istiyoruz. Sahip olduğumuz doğamızla, endemik bitki türlerimizle tıbbi aromatik bitkiler sektörünü ileride Isparta'nın geleceği için çok önemli bir değer taşıdığını ifade etmek istiyorum.“Isparta’mızda çok güzel bir gökyüzü gözlem noktası var”Doğa ile iç içe olmak doğadaki güzellikleri keşfetmek bizim açımızdan hem vücut sağlığımız hem ruh sağlığımız açısından son derece önemli. Çünkü ruh güzelliği ile beden güzelliğini bir arada götürmedikten sonra sağlıklı bir yapı inşa edemeyiz, sağlıklı bir toplum da inşa edemeyiz ben öyle düşünüyorum. Isparta’mızda çok güzel bir gökyüzü gözlem noktası var. Melikler Yaylası Yenişarbademli’de Ağustos ayında orada bir etkinlik düzenlenecek. Ben tüm gençlerimizi davet ediyorum, orada çadır kampı kurulacak ve karanlık gökyüzüne bakmanın insana hangi duyguları verdiği, hangi güzelliklere sürüklediği orada birebir müşahede edilecek. Ben gençlerimize doğa ile daima iç içe olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü öyle mucizevi güzellikler yaratılmış ki doğada, bunlara şahit olmak inanın sizi olgunlaştıracak, ruhunuzu besleyecek ve dünyanın ne kadar güzel bir yer olduğunu farkında kalmanızı sağlayacak.“Isparta'da olmanın değerini bilin”Son olarak şunu söylemek istiyorum Isparta her yönüyle güzel, yeter ki biz bu güzellikleri keşfetmesini bilelim. Isparta'da olmanın değerini bilin doğaya çıkın, kamp yapın, karanlık gökyüzünü görün. İleride bu konudaki çalışmalarımızı da inşallah yoğunlaştıracağız. Karanlık Gökyüzü Parkları konusu yeni bir konu dünyada, turizm sektöründe de önem kazanmaya başlayan bir konu, Isparta'nın çevresinde de Karanlık Gökyüzü Parkları oluşturulması için çalışmaları hocalarımızla birlikte devam ettireceğiz. Yine tıbbi aromatik bitkiler konusunda da çalışmalarımız her türlü destekle birlikte devam edecek. Gençlerimizle birlikte, öğrencilerimizle birlikte, tıp camiamızla birlikte ve tüm üniversitede görev alan öğretim üyelerimize ve öğrencilerimizle birlikte bunları gerçekleştirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.Protokol konuşmalarının ardından SDÜ Öğretim Görevlileri Oda Orkestrası’nın müzik dinletisi gerçekleştirildi.Vali Baruş program sonunda Isparta Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından oluşturulan ve Isparta’da yetişen endemik bitkilerin sergilendiği standı gezerek öğrencilerden bilgiler aldı.1. Uluslararası/4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Kongresi’nin açılış programına SDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Koşar, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.