ISPARTA GAZİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

ÖĞRENCİLERİ EĞİRDİR’DE İLKLERİ YAŞADILAR.

Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencileri için, Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Dışı Öğrenme Ortamları Koordinatörü Vahap ÇETİN ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ahmet ÇETİN tarafından Eğirdir ilçesine kültürel miras temalı gezi düzenlendi. Vahap ÇETİN “Gezinin amacının öğrencilerin derste öğrendikleri bilgileri, konumları ve kavramları günlük hayatta görebileceği mekanlara taşıyarak Isparta’mıza ait doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerin tanınmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti. Okul dışı öğrenme ortamları projesi bakanlığımızın her ilde yer alan derslerle ilgili mekanların eğitim öğretim kapsamında kullanılmasını ve tanınmasını amaçlamaktadır.” dedi.Öğrenciler bu kapsamda Eğirdir Dündar Bey Medresesi’ni, Hızırbey Camisi’ni, Eğirdir Kalesini ve Eğirdir Gölü’nü yerinde inceleyip bilgi aldılar. Eğirdir Belediye Başkanı Sayın Veli GÖK’ün katılımıyla Eğirdir gölü kenarında kariyer tanıtım kapsamında bir söyleşi düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürünün ve Eğirdir’deki dernek öğrencilerinin katılımıyla bütçe defteri dağıtılarak proje hakkında bilgilendirme yapıldı. Gezi etkinlikleri içerisinde yer alan tekne turu, ada gezisi ve piknikle öğrenciler güzel bir gün geçirdiler.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden öğrenciler daha sonra ilçemizden mutu bir şekilde ayrıldılar.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)