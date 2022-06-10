10 Haziran Cuma günü Eğirdir Müftülüğü'ne bağlı 4-6 yaş Kur'an Kurslarında Eğitim gören öğrenciler için Meyvecilik Araştırma Enstitüsünde kapanış programı düzenlendi.Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran, İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Öğrenciler, velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Program, Saygı duruşu İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.Açılış konuşmasını İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu yaptı. Merve 4-6 Yaş Kur'an Kursu, Altınkum 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve Sekibağ 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve Barla Köyü 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencilerinin 1 Yıl boyunca öğrendiklerini sergiledikleri gösterilerle devam eden program, öğrencilere Başarı Belgeleri ile hediyelerini takdim edilerek devam etti.Program Kaymakam Adem Çelik'in Merve 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğreticisi Fatma Koçaaslan, Altınkum 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğreticisi Neşe Erçin, Sekibağ 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğreticisi Safiye Yaman ve Barla Köyü 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğreticisi Aynur Akgül'e çiçek takdimi ile sonlandı.Eğirdir Kaymakamlığı