Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Anadolu Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma namazını mahallede kılan ve ardından sosyal tesislerde vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, istek talep ve önerileri dinledi. Başkan Başdeğirmen ardından bölgedeki esnafa ‘hayırlı bol kazanç’ dileklerini iletti.Her hafta bir mahalleye başkan yardımcıları ve daire müdürleriyle birlikte ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahallede varsa eksikliklerin tespit edildiğini, vatandaşların istek ve taleplerinin yerinde alındığını belirtti.‘Burada söz sizlerin, sizleri dinlemek istiyoruz’ diyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşların istek ve talepleri doğrultusunda da çalışmalarına yön verdiklerini aktardı.Mahalledeki camileri için isteklerinin bulunduğunu, daha önce yapmış oldukları taleplerin yerine getirildiğini belirten mahalle sakinleri “Başkanım Allah sizden razı olsun” derken, Başkan Başdeğirmen de yetişilemeyen her konuda yanlarında olduklarını belirtti. Başdeğirmen, “Başladığınız bir işte bizim olduğumuzu bilin. Eksiğiniz kalırsa Allah’ın izniyle tamamlarız” ifadelerinde bulundu.Camilerin ibadethane ve İslam’ın evi olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Biz her zaman destek olmak, yardımcı olmak zorundayız. Bunun bilincindeyiz. Merkezde 131 camimiz var. Bu camilerimizin 32’sinin tuvaletlerini yeniledik. Camilerimizin eksiklikleri ne varsa onları yapıyoruz” görüşlerinde bulundu.Mahallerinin eski bir yerleşim yeri olduğunu ve 30-40 yıllık binalarda oturduklarını, her yıl ciddi tamirat masrafı harcadıkların dile getiren vatandaşlar “Mahallemiz artık yaşlandı” derken, mahallede yenileme çalışmaları yapılmasını istediler.Anadolu Mahallesinin kooperatif olarak yapılaşmanın yapıldığı başarılı bir yerleşim yeri olduğuna değinen Başdeğirmen de “Herkesin imrenerek baktığı bir mahallemizdi. Zamanla inşaatlarda bir eskime oldu. 1999 yılındaki depremden sonrada İmar Kanununda bir çok değişiklikler yapıldı” derken, imara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Göreve gelir gelmez şehrin imar durumuyla ilgili çalışmalara başladıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bu çalışma yıllardır yapılmayan bir çalışma. Bu 3,5 yıllık bir süreçti. Öncelikle halihazır haritasının çıkması gerekiyordu. Bu çalışma 1 ay önce tamamlandı. 2.aşamaya geçtik, o da zemin etütlerinin yapılmasıydı. Bunun ihalesini yaptık, merkezde 440 noktada yapılacak zemin etüt çalışmaları başladı. Bu Türkiye’ye örnek bir çalışma. Bugüne kadar yapılmamış. Bu mahallemizde de yapılacak. Çalışmayla buraların depreme dayanıklılığı nedir? Biz buralara kaç kat verebiliriz. Biz buna çıkacak raporlardan sonra karar vereceğiz. Bu çalışmayı bitirmemizle birlikte de yeni imar revizyonumuz başlıyor. İmar revizyonu demek bizim buradaki katları 6-7’ye çıkarmak, 3-4’e indirme yetkisini alıyoruz. Uzun yıllardır yapılmayan bir çalışmadır. Yaklaşık bir yıl sonra bize imar revizyon izni gelecek ve hangi mahallede, cadde, sokakta zeminde ne yapacağımıza ona göre hareket edeceğiz” dedi.Anadolu Mahallesi Muhtarı Ömür Demirtaş da sosyal tesisler kahvehanesinde vatandaşla bir araya gelen Başkan Başdeğirmen’e mahallelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.