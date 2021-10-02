SENİRKENT'TE PLASTİK KASA FABRİKASI KURULACAK

Senirkent Belediye Başkanı Kadir HEYBELİ; daha önce hazırladıkları BAKA projesinin 350 Proje arasında ilk 20 içerisine girip onaylandığının müjdesini vermişti.Senirkent Belediye Başkanı Kadir HEYBELİ, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ile birlikte protokolü imzaladı. Bu imzayla birlikte proje resmen başladı. Senirkent Belediye Başkanı Kadir HEYBELİ: “Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı(BAKA) tarafından onaylanan Çalışan İnsanın Gücü Senirkent’in Güler Yüzü adlı projemizin BAKA Genel Sekreterimiz Volkan Güler ile birlikte Isparta’da protokolünü imzaladık. İmzalanan protokolün ardından Eski SENPAŞ binasına kurulacak olan plastik kasa fabrikası için çalışmalara başlandı.SENİRKENT’ imize hayırlı olsun. ”Dedi.Senirkent Belediyesi