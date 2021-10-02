SENİRKENT'E DÜĞÜN SALONU YAPILACAK

Belediye Başkanımız Sayın Kadir HEYBELİ, düğün salonu yapımı için start verdi. İlçemiz halkının yıllardır talep ettiği düğün salonu projesi hayat buluyor. Başkan HEYBELİ; “Diğer projelerimiz gibi, düğün salonu projemizde gerçekleşiyor. Santral Mesireliği Millet Bahçesi içerisinde 532 M2 alan üzerine kurulacak olan düğün salonu İlçemiz halkına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah benim ve ekibimin çalışmaları ile ilçemiz daha modern, daha yaşanılabilir hale gelecek. Halkımız bu hizmetleri hak ediyor, bunun farkında olarak güzel işler başaracağımıza inanıyorum” dedi.