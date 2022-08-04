Atatürk Kütüphanesi ressam Mahir Öztürk yağlı boya resim sergisi Eğirdir Dündarbey medresesinde cuma günü saat 14.00’de 60’a yakın tabloyla açılacaktır. Ressam Mahir Öztürk emekli veteriner, araştırmacı - yazar ve ressam. Kendisi aslen Burdur’ludur. Isparta’da, Antalya’da doğa sevgisi, teke yöresinden esintiler temalı yağlı boya resim sergileri açmıştır. Isparta evleri yağlı boya sergisi çalışmalarına devam etmektedir.Ressam Mahir ÖZTÜRK Eğirdir Belediyesi Basın Bürosuna yaptığı açıklamada; ‘Akdeniz Göller Bölgesinin incisi Eğirdir’lilerle kendimi fahri hemşeri olarak kabul ediyorum. Eğirdir tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla, yetiştirdiği ürünlerle yeryüzü cenneti, sinema, dizi, filim çekecekler ve doğa gezginleri için önemli bir yer. Eğirdir evleri manzaralı içinde çalışmalar yapacağım Eğirdir’lileri sergimize bekliyoruz.’ İfadelerini kullandı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)