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Dereceye Giren Sporcumuzdan Kaymakam Adem Çelik’e Ziyaret

Dereceye Giren Sporcumuzdan Kaymakam Adem Çelik’e Ziyaret
TÜRKİYE
G.Tarihi: 03.08.2022 19:05
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Dereceye Giren Sporcumuzdan Kaymakam Adem Çelik’e Ziyaret
20-24 Haziran tarihlerinde Fas'ın Casablanca şehrinde gerçekleşen, çoğunluğunu Kuzey Afrika ve Akdeniz'e sınırı olan ülkelerin oluşturduğu, 15 ülkenin katıldığı Sidiali Tur 2022 Bisiklet Yarışlarında Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Antrenörü Yunus Emre Yılmaz, Milli Takımımız adına katıldığı yarışta 70 sporcu arasında ülkemizin en iyi derecesini yaparak 3. olmuştur.
Bu bağlamda Bisiklet İl Temsilcisi Bahri Bilici ve Milli Sporcumuz Yunus Emre Yılmaz Kaymakam Adem Çelik’i makamında ziyaret ettiler.
Kaymakam Adem Çelik, Milli Sporcu Yunus Emre Yılmaz'ı kupa ve madalya ile ödüllendirirken bisiklet sporunun İlçemizde yaygınlaşması adına çalışmalar beklediğini ifade etti.
 
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