Isparta'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı, Şüpheliler Gözaltına Alındı

Isparta Merkeze bağlı Deregümü köyü Mevkiin'de yapımı devam eden inşaatın karşısındaki halı saha yanında dün akşam saatlerinde bıçaklı ve silahlı kavga meydana geldi. Olayda H.Ö. ve S.Ö. henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları Rıza Akkaya ve Recep Oral'ı tabanca ve bıçakla yaraladı.

Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Rıza Akkaya, olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Süleyman Demirel Üniversitesi araştırma ve uygulama hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Karın bölgesinden bıçakla ve sağ ayağından tabancayla vurulan Akkaya'nın ameliyat sonrası yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği diğer yaralı Recep Oral'ın ise elinde kırık olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kayıplara karışan şüpheliler H.Ö. ve S.Ö. aynı gece Deregümü köyünde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Isparta Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

