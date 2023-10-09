Isparta Karayolu Yatırımları: İki Önemli Yolun Durumu Açıklandı

Isparta'nın karayolu yatırımları hakkında Karayolları Bölge Müdürü Yardımcısı Suat Sümengel önemli açıklamalarda bulundu. Sümengel, Isparta-Antalya-Dereboğazi yolu ve Isparta-Burdur dostluk yolu duble yol çalışmalarının devam ettiğini belirtti ve çalışmaların detayları hakkında bilgi verdi.Bölge Müdürü Yardımcısı Sümengel, öncelikle Isparta-Burdur dostluk yolu hakkında konuştu. Bu yolun 14 kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğunu ve 9 kilometresinin duble yol olarak hizmete açıldığını açıkladı. Geriye kalan 5 kilometrenin ise 3.5 kilometresinin revizyonda olduğunu ifade etti.Ayrıca, Isparta-Antalya-Dereboğazi yolunun yatırım programında olduğunu ancak revizyon için ödenek beklediklerini belirten Sümengel, bu 104 kilometrelik yolun 37 kilometresinin duble yol olduğunu ve kalan 67 kilometreyi bir bütün olarak ele aldıklarını, bu nedenle durumun genel müdürlükleri tarafından değerlendirileceğini söyledi.