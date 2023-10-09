Isparta Belediyesi İşbirliğiyle Resim Kursu Alan Genç Yetenek, Sergiyle Eserlerini Sundu

Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yıl boyunca farklı mahallelerde Ismek Biriminci Kurslar açarak vatandaşlara meslek öğrenme ve el becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor. Hisar Mahallesi'nde açılan resim kursuna katılan 17 yaşındaki Nur Sena Çelik, çizdiği resimleri sergileyerek büyük bir ilgi topladı.Isparta Meydanı AVM'de düzenlenen resim sergisine, ailesi, yakınları, arkadaşları ve Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün gibi önemli isimler katıldı. Sergi açılışında, Nur Sena Çelik katılımcılara eserleri hakkında bilgi verdi. Yağlı boya ve karakalem alanında 22 eserini sergileyen Nur Sena Çelik, Isparta Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e destekleri için teşekkür etti.Nur Sena Çelik'in annesi Nilgün Çelik, kızının yetenekli olduğunu belirterek gelecekte büyük başarılara imza atacağına inandığını ifade etti. Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün ise Isparta'nın sanat alanında önemli adımlar attığını ve sanat şehri oluşturma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.