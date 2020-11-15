Isparta'da Orman Ürünleri Üretim Tatbikatı Gerçekleştirdi.

Bölge Müdürlüğümüzde Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü, Tota Orman İşletme Şefliğinde üretim tatbikatı yapıldı.Bölge Müdürümüz Sayın Refik Ulusoy başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcımız Nuri Maraş ve İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Ramazan Kolsuz' un koordinesinde gerçekleştirilen tatbikata Sütçüler Orman İşletme Müdürü Ayhan Arat, İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları, üretimde görevli personel ile üretimde çalışan kooperatif başkanları katıldı.Tatbikatta; damgada dikkat edilecek hususlar, üretimde verimliliği artırmak, standartlara uygunluk, kaliteli üretim, ürün zayiatlarının en aza indirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği konuları ile depoda yapılan iş ve işlemler, Orman İşletme Şefleri tarafından anlatıldı ve uygulamaları yapıldı.Ormanlara bakım yapmak ve gençleştirmek için üretime konu edilen ağaçlar üzerinde kesme ve boylama teknikleri gösterildi. Kesim teknikleri, ağaç kesme ve boylama ile üretimde iş sağlığı ve güvenliği konularında uygulamalı eğitim yapıldı. Tatbikatta piyasanın isteklerine göre standardizasyona da dikkat ederek kesilen ağaçtan en yüksek verimliliğin nasıl alınacağı gösterildi.Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy “Üretimde İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerine mutlaka riayet edilmesini, yuvarlak odundan standardizasyon ve piyasa koşullarına göre en yüksek verimin alınması için üretimde görevli her kademedeki personelin gayret göstermesini” talimatlayarak, tüm personele başarılı ve kazasız bir üretim sezonu diledi.ISPARTA OBM