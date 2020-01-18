Öğrenciler Yarıyıl Karne Sevinci Yaşadı**

2019-2020 Eğitim-Öğretim dönemin ilk yarısının sona ermesiyle Isparta genelinde yaklaşık 85 Bin öğrenci karne sevinci yaşayarak 2 hafta sürecek tatile merhaba dediler. Öğrencileri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Isparta Valisi Sayın Ömer Seymenoğlu da beraberinde Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Sayın Albay Ünsal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Sayın Metin Akay ile Fatih Mahallesinde bulunan Öğretmenler İlkokulu’nda öğrencilerin sevincine ortak oldu.