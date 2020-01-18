ISPARTA OBM BÜLTENİ

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Bucak İşletmesinde Tayini Çıkan ve Emekli Olan Personele Veda Programı DüzenlendiIsparta Orman Bölge Müdürlüğü, Bucak İşletmesinde görev yapmakta iken Bölge Müdürlüğümüz ve diğer Bölge Müdürlüklerine tayin olan personeller ile emekli olan personelleri Bucak İşletmesinde düzenlenen veda programıyla uğradık.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Toç Bir-Sen Isparta ve Burdur Şube Yönetimi, Bucak İşletme Müdürü ve İşletme personeli, serbest çalışan birçok meslek mensubu, Belediye Başkanı, Muhtarlar, Kooperatif Başkanlarının katıldığı veda programı gerçekleştirildi.Veda gecesinde duygularını ayrı ayrı ifade eden Bucak İşletme Müdür Yardımcıları Emin Demir ve Ogan Sözen. İşletme Şefleri Mustafa Duman, Süleyman Yıldız, Mehmet Ali Eşkioğlu, İşletme Mühendisi Özlem Sözen, Orman Muhafaza Memurları Fikret Korkmaz ve Şenol Küçükduran, Emekli olan depo personeli Mustafa Yöndemli “Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Bucak İşletme Müdürlüğünde değişik kademelerde ekip olarak çok güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini, görev esnasında hakları geçen personel ve katılımcılardan haklarını helal etmelerini, Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy başta olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarına başarılı çalışmalar dilediler.Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Görev yeri değişen ve emekli olan personele bölge teşkilatımıza yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür edip, gidecekleri yeni görev yerlerinde sağlıklı, huzurlu ve başarılı çalışmalar dileyerek, İnsana saygı, İşine saygı prensibiyle çalışmalarının Devletimize, Milletimize, teşkilatımıza ve kendilerine çok şey kazandıracağını belirtti.Veda ve vefa gecesi, yenilen yemekten sonra hediyelerin takdimi ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla tamamlandı.