Ücretle sütanne tutmak caiz midir? Çocuğun ailesinin sütanneye karşı ne gibi yükümlülükleri vardır?

Çocuğun bakım ve büyümesinde emzirmenin önemli bir yeri vardır. Bu bakımdan emzirme, İslam hukukunda ana babaya terettüp eden bir vazife olarak düzenlenmiştir. Anne çocuğu kendisi emzirebileceği gibi sütanneye de emzirtebilir. Ancak çocuğun ana-babaya ısınması ve ruh sağlığı açısından zorunlu bir durum olmadıkça anneler çocuklarını emzirmekten kaçınmamalıdırlar. Sütanne, çocuğu emzirme karşılığında bir ücret talep ederse, bu ücret baba tarafından ödenmelidir. (Bakara, 2/233, Talâk, 65/6). İşin hukukî hak ve yükümlülükleri yanında manevî boyutu da ayrı bir öneme sahiptir. Anne ve baba, çocuklarının büyümesinde hayati bir rol almış bulunan sütanneye gerekli alakayı göstermeli, çocuklarını da bu konuda duyarlı bir şekilde yetiştirmelidir.



Ayet-i Kerime ve Meali

“Varlıklı kimse, imkânına göre eşlerine nafaka versin; maddi imkânları dar olan da Allah’ın kendisine verdiği kadarından versin." (Talak. 65/ 7)



Hadis-i Şerif ve Manası

Abdullah b. Ömer'in (r.a.) bildirdiğine göre, Allah Resulü (sas) şöyle buyurmuştur. “Hepiniz birer çobansınız ve her biriniz kendi gözetiminiz altındakilerden sorumlusunu: Devlet başkanı bir çobandır ve halkından sorumludur. Erkek, ailesi için bir çobandır, gözettiklerinin haklarından sorumludur. Kadın, eşinin evinde bir çobandır, gözetimindekilerden sorumludur. Hizmetçi de efendisinin malında bir çobandır o da bu malı korumakla yükümlüdür." (Buhârî, istikraz, 20)



Dua

“Rabbimiz! Hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla!” (İbrahim, 14/41)

