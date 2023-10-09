Isparta'da meydana gelen feci trafik kazası:1 kişi öldü

Isparta'da meydana gelen feci trafik kazasında, Çünür Mahallesi İstanbul Caddesi yeni otogar kavşağında bir otomobil refüje çarptı. Kazada sürücü ve araç içinde bulunan bir yolcu yaralandı, maalesef 23 yaşındaki Alev Oğuz hayatını kaybetti. Yaralılar hemen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi ve tedavi altına alınmak üzere hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Bu tür kazalardan kaçınmak için trafik kurallarına uymanın önemli olduğunu unutmamak önemlidir. Kazada hayatını kaybeden Alev Oğuz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileriz.