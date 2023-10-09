Isparta'da Ali Bilgiç, 53 yaşında ve tam 42 yıldır el emeğiyle yorgan dikiyor. Fabrikasyon ürünlere karşı tek başına savaşıyor ve ailesinin 80 yıllık yorgancılık geleneğini devam ettiriyor. 11 yaşında çırak olarak yorgancılığa başlamış olan Belgiç, bu mesleği 3. kuşak olarak sürdürmektedir. Babasının isteği üzerine yorgancılık mesleğine girmiş ve bu geleneği devam ettirmiştir.

Belgiç, geçmiş yıllarda yorgancılık mesleğine daha fazla saygı duyulduğunu belirtiyor. Ancak günümüzde, yorgan dikimini öğretecek çırak bulmanın zor olduğunu ifade ediyor. 2009 yılından bu yana oğluyla birlikte çalışan Bilgiç, bu mesleğin kendisine duygusal olarak neler hissettirdiğini de paylaşıyor.

Mehmet Ali Bilgiç, ailesinin 80 yıllık yorgancılık mesleğini dördüncü kuşak olarak devam ettirmekten büyük gurur duyuyor. Babasıyla birlikte çalışmanın onur verici olduğunu söylüyor. Bu şekilde aile geleneğini sürdürerek el emeğiyle yorgan dikiyorlar.

