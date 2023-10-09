Isparta'da 6 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

"Isparta'da Elma Bahçelerinde Çalışan 6 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi"
Isparta'ya mevsimlik işçi olarak çalışmak için gelen 4 Suriye uyruklu yetişkin ve 2 çocuk, Gelendost ilçesine bağlı Hacılar Köyü'nde bulundukları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi ve 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Üçü Isparta Şehir Hastanesi'ne, diğer üçü ise Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Zehirlenen kişilerin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Isparta'ya mevsimlik işçi olarak çalışmak için gelen 4 Suriye uyruklu yetişkin ve 2 çocuk, Gelendost ilçesine bağlı Hacılar Köyü'nde bulundukları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi ve 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Üçü Isparta Şehir Hastanesi'ne, diğer üçü ise Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Zehirlenen kişilerin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.