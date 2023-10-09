Isparta'da 6 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

"Isparta'da Elma Bahçelerinde Çalışan 6 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi"

Isparta'ya mevsimlik işçi olarak çalışmak için gelen 4 Suriye uyruklu yetişkin ve 2 çocuk, Gelendost ilçesine bağlı Hacılar Köyü'nde bulundukları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi ve 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Üçü Isparta Şehir Hastanesi'ne, diğer üçü ise Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Zehirlenen kişilerin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.