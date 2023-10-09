Isparta'da Komik Düğün Kaçamağı: Damat Düğünden Kaçtı!

Isparta'da Komik Düğün Kaçamağı: Damat Düğünden "Şaka" Kaçtı!

Isparta Uluborlu'da bir düğünde beklenmedik bir komik olay yaşandı. Arkadaşlarının düğün gecesi için hazırladığı şaka, damat İsmet Kiriş'i ve gelinini kaçırttı!

Damat Kaçma Planı

Daha önce evlenen arkadaşlarına yaptığı sürprizlerle tanınan İsmet Kiriş, kendi düğününde sürprizlerden kaçmak istedi. Düğün gecesi, sürprizlerden kaçmak için bir plan yaptı ve Uluborlu'daki evinden geliniyle birlikte Isparta'daki bir otele kaçtı.

Beklenmedik Şaka

Ancak İsmet Kiriş'in planı, arkadaşları tarafından beklenmedik bir şekilde bozuldu. Damadın arkadaşları, ona sürpriz bir şekilde "DAMAT DÜĞÜN GECESİ EVDEN KAÇTI" şeklinde bir şaka haberi hazırladılar.

Esprili Anılar

Arkadaşları, İsmet Kiriş'in sürpriz kaçma planını haberleştirerek ona eğlenceli bir sürpriz yapmayı başardılar. Bu komik an, düğünün neşeli ve esprili bir anısı haline geldi.

Dostluk ve Neşe

İsmet Kiriş'in düğün gecesi macerası, dostlukların neşeli ve esprili yanını yansıttı. Arkadaşlarının bu şaka ile düğünlerine kattıkları eğlence, herkesin unutamayacağı bir anı olarak kalacak gibi görünüyor.

Damat kaçma planının şaka ile sonuçlanması, Isparta'da gülme dolu bir düğün gecesi yaşandığını gösteriyor.