Acun Medya'nın büyük başarısına imza attığı ve Meksika'da büyük bir ilgiyle izlenen "La Isla El Reality" programı, bazı bölümleri için Eğirdir'i tercih ederek büyük bir beğeni kazandı.Dünyanın dört bir yanından izleyicilerin gözleri, Eğirdir'in doğal güzelliklerine ve büyüsüne çevrildi. Acun Medya, "La Isla El Reality" programının bazı bölümlerini bu büyülü kasabada çekerek Eğirdir'in dünya genelinde tanınmasına ve takdir edilmesine katkı sağladı.Eğirdir'in eşsiz doğal güzellikleri, programın sahnelerine zenginlik ve güzellik katıyor. Eğirdir Gölü'nün göz alıcı manzaraları, programın izleyicilerini büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor."La Isla El Reality," Meksika'da büyük bir ilgi toplamakla kalmayıp dünya genelinde de büyük bir izleyici kitlesi kazanıyor. Eğirdir'in bu programla tanıtılması, kasabanın doğal güzelliklerinin ve turistik cazibesinin keşfedilmesine yardımcı oluyor.Eğirdir, "La Isla El Reality" programı sayesinde dünya sahnesinde parlıyor. Bu büyük başarı, Eğirdir'in doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliğini dünya ile paylaşma fırsatı sunuyor. Eğirdir'i daha yakından tanımak ve bu büyüleyici kasabaya hayran kalmak için programı izlemek kaçırılmamalı!Eğirdir, "La Isla El Reality" programı ile dünyanın dikkatini üzerine çekiyor. Doğanın ve kültürün birleştiği bu muhteşem kasaba, artık dünya genelinde birçok kişi için unutulmaz bir destinasyon haline geliyor. Acun Medya'nın katkılarıyla Eğirdir, büyüsünü dünyaya yayıyor ve büyük beğeni topluyor.