Isparta'da Çoban Köpeği Kurtları Köyün İçine Kadar Soktu!

Isparta'da Kurt Saldırılarına Karşı Fotokapanlı Önlem: Çoban Köpeği Kurtları Köyün İçine Kadar Soktu!

Isparta İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Sarıdaş, kurt tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Paylaştığı bir video, çoban köpeği ile birlikte kurtların köyün içine kadar sokulduğu anları gösteriyor.

Köpeklerin Önemi

Atalarımızın dediği gibi, "Ulumasını bilmeyen Köpek Sürüye Kurt getirirmiş." sözünün altını çizen Sarıdaş, videoda önemli mesajlar veriyor. Kurtların köyün yakınına kadar gelmesi, özellikle küçükbaş hayvan yetiştiricileri için büyük bir tehlike oluşturuyor. Hem hayvanların telef olma riski artıyor hem de insanların can güvenliği tehlikeye giriyor.

Çağrı ve Uyarı

Sarıdaş, videonun sonunda köpeklerin önemine vurgu yaparak, "Bize düşen görev, lütfen köpeklerimize dikkat edelim." diyor. Birlik yönetimi olarak bu konuya dikkat çekmeye çalıştıklarını belirten Sarıdaş, çiftçilerin yaşadığı bu endişeli durumu kamuoyuna duyurarak çözüm aramaya çalıştıklarını ifade ediyor.

Isparta'da yaşanan bu durum, çiftçilerin güvenliği ve hayvanlarının korunması açısından büyük bir öneme sahiptir. Kurt saldırılarına karşı alınan fotokapanlı önlemler, köpeklerin eğitimi ve dikkatli olunması, hem hayvanları hem de insanları korumak için hayati bir rol oynamaktadır.