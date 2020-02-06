ASTIM VE KRONİK OBSTUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) HASTALARI İÇİN SDÜ ( Süleyman Demirel Üniversitesi) VE ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ ORTAK ÇALIŞMASI SONUÇLANDI.

Kızıldağ Milli Parkı’nın Astım ve Kronik Obstuktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Üzerine Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi (SDU) Göğüs Hastalıkları Kliniği’nden Prof. Dr. Önder ÖZTÜRK ve Hastanemiz Göğüs Hastalıkları Uzmanlarından Canan DOĞAN tarafından yapılan 1 yıllık bir çalışmanın sonunda raporlandı.Isparta’nın ilçesi Şarkikaraağaç yerleşkesi Kızıldağ üzerinde yapılan çalışmaya 39 hasta alındı. Hastaların 19’u astım hastası( %48,7), 20’si KOAH hastası ( %51,3) olarak belirlendi. Yaşları62-69 arası olan 25 erkek ve 14 kadın hastada yapılan araştırma sonucunda ;KOAH hastaları üzerinde olumlu etki oranı % 42Astım hastaları üzerinde olumlu etki oranı % 78,9olarak tespit edilerek , Kızıldağ Milli Parkında 15 gün kalarak 1 yıl atak geçirmediklerini ifade eden hastaların beyanı dikkate alınarak yapılan çalışmada 23 hastanın 12 ay boyunca atak geçirmedikleri görüldüğü raporlandı.SDÜ (Süleyman Demirel Üniversitesi) ve Isparta Şehir Hastanesi’nin ortak çalışması olarak yapılan çalışmada emeği geçen Prof. Dr. Önder ÖZTÜRK ve Uz. Dr. Canan DOĞAN’a teşekkür ederiz.