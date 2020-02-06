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Eğirdir Belediye Başkanı Gök, İzmit'te toplantıya katıldı

Eğirdir Belediye Başkanı Gök, İzmit'te toplantıya katıldı
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Eğirdir Belediyesi bülteni

BELEDİYE BAŞKANIMIZ VELİ GÖK
İZMİT’TE TOPLANTIYA KATILDI.
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in daveti üzerine İzmit’e giden Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK burada gerçekleşen toplantıya katıldı. Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK bugün ayrıca Van İlinde meydana gelen çığda şehit düşen İzmit’li askerimiz Jandarma Uzman Çavuş Özgür IŞIK’ın cenaze törenine de katıldı.
Dünya üzerindeki toplam 42 belediye ile birlikte Avrasya Yürüyüş Yolu Projesi'nin kapanış toplantısına ev sahipliğini İzmit Belediyesi yaptı. İnegöl Belediye Başkanı Alper TABAN, Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer YILDIZ ve Edirne Belediyesi Avrupa Birliği Proje Koordinatörü Özlem UÇAR, Demre Belediyesi personeli Barış YÜKSEL'in de aralarında olduğu belediye temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, proje temsilcileri toplantıda hazır bulundu.

Avrasya Yolu’nda Yürüyüş Projesi
Proje paydaşları: Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan ve T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nın 5. Dönemi kapsamında hibe almaya hak kazanan projelerden biri de ‘Avrasya Yolu’nda Yürüyüş’ projesi olmuştur.
Başvuru sahibi Kültür Rotaları Derneği (KRD), bu projeyi İtalya’daki Avrupa Via Francigena Birliği (EAVF) ve Yunanistan’daki Çevrenin İzini Sür Derneği (TYE) ortaklığında yürütmektedir.
Projeye dahil olan iştirakçi kurumlar arasında Via Egnatia Vakfı (Hollanda), Sultanlar Yolu Vakfı (Hollanda), Bursa-Nilüfer Belediyesi, Kocaeli-İzmit Belediyesi, Edirne Belediyesi ile İtalya’daki Puglia Bölge Belediyesi bulunmaktadır.
Nisan 2019’da başlayan projede, ortak kurumlar, Avrasya Yolu olarak bilinen ve İtalya’nın Bari kentinden Antalya’nın Demre ilçesine kadar uzanan yeni bir yürüyüş güzergahının, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsü tarafından tescil edilmesi için başvuruda bulunmaya hazırlanmaktadır.
Luxemburg’da bulunan bu enstitü, temalı uzun mesafe yürüyüş ve diğer kültür rotalarını ‘Avrupa Kültür Rotası’ olarak tescil etmekle yetkilendirilmiş bir Avrupa Konseyi organıdır. Sertifikalandırma işlemi gerçekleştiği takdirde, yaklaşık 5000 km’yi aşan uzunluğuyla Avrasya Yolu, Türkiye’nin ilk tescilli, Avrupa’nın ise en uzun mesafeli uluslararası kültür rotası olacaktır.
Hoşgörü Yolu'nun kent ve ülke turizmine kazandırılması ve bu kültür rotasının tanıtımı kentimiz için önemli değerler oluşturmaktadır. Hoşgörü Yolu'nun toplam uzunluğu, yaklaşık 78 km'dir. GPS koordinatları çıkarılmıştır. “Kentin tanıtımı adına, ekoturizm kapsamında ve kültür rotası olması dolayısıyla Hoşgörü Rotası uluslararası standartlarda işaretlenmiştir. Hoşgörü Yolu, Türkiye Kültür Rotaları Derneği tarafından tescillenmiş ve Türkiye'de bulunan 21. Kültür Rotası kapsamına alınmıştır. Tanıtımlarımız sayesinde ulusal ve uluslararası düzeyde yürüyüşçüler Hoşgörü Yolu’nda yürüyüşler yapmışlar ve yapmaya devam etmektedir.

Hoşgörü Yolu
Hoşgörü Yolu Roma İmparatoru Galerius, dünyada bilinen ilk hoşgörü fermanını 30 Nisan 311 yılında yayınlamıştır. Bu fermanla Hıristiyanlara, yasalara uymaları koşuluyla ibadet etme özgürlüğünü ve kiliselerini yeni baştan inşa etme özgürlüğünü tanımış olur. Yayınlanan hoşgörü fermanının bir başka özelliği de, 313 yılında Milano’da tüm dinleri kapsayacak şekilde genişletilen 2. fermana ilham olmasıdır. Yayınlanan bu iki hoşgörü fermanı sayesinde dünyada hoşgörü olgusunun temelleri atılmıştır Hoşgörü Fermanı’nın yayınladığı (30 Nisan MS 311) tarihten sonra, dönemin başkenti ve Metropolis ünvanı olan tek şehir olan İzmit (Nicomedia), üzerinden İznik’e (Nikaia) ulaşan yol. Hoşgörü Yolu’nun toplam uzunluğu, yaklaşık 126 km (Yürüyüş ve bisiklet yolları) uzunluğundadır.
Bu yol 1745 yılında, Fransız gezgin ve elçi olan Charles de Peyssonnel, 1906 yılında Kanadalı botanikçi Robert Chamber tarafından kullanılmıştır. 1955 yılında, Demokrat Parti döneminde, İznik bölgesinin sebze ve meyvesini, en kısa yoldan İstanbul’a ulaştırmak için, Bahçecik üzerinden İznik Yolu’nun yapımına başlamış, 1960 ihtilali nedeniyle bitirilememiştir. En az 1700 yıllık İzmit (Nicomedia) ile İznik (Nikaia) arasındaki tarihi önemi olan, yaklaşık 126 kilometrelik antik yolu, Hoşgörü Yolu adı koymayı uygun bulduk.
Hoşgörü Yolu, antik dönemde Romalıların hüküm sürdüğü, günümüzde İzmit (Nicomedia) ile İznik (Nikaia) arasında kalan bölgede, doğal yürüyüş yollarına dayalı, yakın tarihi ve doğa güzelliklerin görülmesi düşüncesiyle oluşturulmuştur. Detaylı tarihsel ve kültürel bilgi ile birlikte Rota hakkında www.toleranceway.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Akademik alanın konusu olan, Nicomedia-Nikaia ilişkisi ve antik yolların çıkarılmasından ziyade, yakın dönem tarihsel mirasımızın korunması ve tanıtılması amacıyla bu proje hazırlanmıştır.
Hoşgörü Yolu, günümüzde kültürel ve doğal mirasın korunması ve eko turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, yerel ve özgün değerleri açısından zenginlikleri koruma ve işlevlendirilmesini amaçlanmaktadır. İzmit-İznik arasındaki bölgede yerel halkın ekonomik-sosyal ilişkilerini konu alacak proje, yerli ve yabancı turistlerin bölgeye gelmesi ile bölgesel kalkınma sağlanacaktır. Hoşgörü Yolu projesinin amacı Kocaeli turizm alanında daha etkin tanıtılmasını sağlamak, Hoşgörü Yolu’nu bir kültür yolu olarak, ülkemize ve dünyaya kazandırmaktır.

ROTALAR

HOŞGÖRÜ YOLU (Tolerance Way) YÜRÜYÜŞ ROTALARI
1. Rota Nicomedia’dan Astakos’a (İzmit-Başiskele-10 Km)
2. Rota Başiskele-Bahçecik- Servetiye Karşı (12km)
3. Rota Servetiye Karşı-Beşkayalar Tabiat Parkı (13km)
4. Rota Beşkayalar Tabiat Parkı- Kırıntı Köyü (9km)
5. Rota Kırıntı- Kutluca-Hacıosman
6. Rota Hacıosman-Gürmüzlü-Elbeyli-Dikilitaş
7. Rota Dikilitaş- Ayasofya (10 km)

HOŞGÖRÜ YOLU (Tolerance Way) BİSİKLET ROTALARI
1. Rota Nicomedia’dan Astakos’a (İzmit-Başiskele)
2. Rota Astakos-Bahçecik- Servetiye Karşı
3. Rota Servetiye Karşı-Menekşe Yaylası
4. Rota Menekşe yaylası- Kırıntı Köyü
5. Rota Kırıntı- Kutluca-Hacıosman
6. Rota Hacıosman-Gürmüzlü-Elbeyli- Dikilitaş
7. Rota Dikilitaş- Ayasofya

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