BELEDİYE BÜLTENİ



YALVAÇ BELEDİYE KADEMESİ YAKINDA TAŞINACAK

Yalvaç Belediyesi yeni kademesinin yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Yalvaç Belediyesi Sosyal Konut Projesi’nin yapılacağı alanda bulunan belediye kademesinin yeni yerine taşınma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni kademe Akköprü’de bulunan şantiye alanına inşa ediliyor. Yeni kademe alanında belediyenin muhtelif müdürlüklerine ait depolar, yeni araçlara uygun garajlar ve marangozluk, elektrik ve demirci atölyeleri bulunacak. Konuyla ilgili olarak Yalvaç Belediye Başkanı Av. Halil Hilmi TÜTÜNCÜ “Yeni Belediye kademesi ilçenin her türlü ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak en modern şekilde inşa ediliyor. Yeni kademeyi özellikle eski kadememizdeki eksiklikleri de giderecek şekilde yapıyoruz. Yeni yerimizde esas olarak hedeflediğimiz şey belediyenin dışa bağımlılığını en az seviyeye düşürmek. Mümkün olduğunca belediye işlerimiz için elzem olan marangozluk, demir ve tamir atölyelerimizle kendi yağımızla kavrulup tasarruf yapmayı amaçlıyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.