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Isparta'da kamu kurum ve kuruluşlarında en üst düzeyde tedbirler

Isparta'da kamu kurum ve kuruluşlarında en üst düzeyde tedbirler
TÜRKİYE
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Isparta Düğün Salonları
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Dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemisiyle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Salgın tehlikesinin devam ettiği bu günlerde ilimizde covid-19 vaka sayıları aşağılara çekilmeye çalışılmaktadır. Ancak salgınla mücadele sadece kamu gücüyle yürütülecek bir mücadele değil topyekûn yürütülmesi gereken bir mücadeledir. 
Son günlerde özellikle sahada çalışan kamu personelimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında da pozitif vakalar görülmeye başlamıştır. Bu da salgınla topyekûn mücadele ihtiyacını bir kez daha bizlere hatırlatmaktadır.
Kurallar çok basit
#MASKE + #MESAFE + #TEMİZLİK
Bu üç temel kural bizi mücadelemizde başarılı kılacaktır.
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında en üst düzeyde tedbirler alınmaya, aralıksız denetimler yapılmaya devam ediliyor.
Bu kapsamda; Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; Hıfzıssıhha Kurulu kararları başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen kuralları istisnasız bir şekilde kurumun sorumluluk alanlarında uygulamaktadır.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar şu şekildedir.;
✔Spor salonları havalandırılmakta olup, soyunma odaları, spor aletleri gibi sık kullanılan ve el teması olan mekan ve yerler düzenli olarak temizlenmekte ve dezenfekte edilmektedir.
✔Antrenörler antrenmanlarında sporcular arası sosyal mesafe kuralına uyularak antrenmanlar yapılmaktadır.
✔Yurt Müdürlükleri nizamiyelerinde temassız ateş ölçer ile personel ve öğrencilerin ateşleri ölçülmektedir.
✔Yurtlarda sık kullanılan ve el teması olan mekan ve yerler  ( kapı kolları, güvenlik noktaları, tuvaletler, merdiven trapzanları vb.)düzenli olarak temizlenmekte ve dezenfekte edilmektedir. 
✔Öğrencilere ait nevresim, yorgan vs. yıkanıp, ütülenerek kullanıma hazırlanmıştır.
✔Öğrenciler nöbetçi yurtlara her odaya bir öğrenci olarak yerleştirilmiştir.
Yüz yüze eğitime tabi yükseköğretim öğrencilerimiz ve yabancı uyruklu öğrencilerimiz için yurtlarımızda hizmet devam etmektedir.
✔Filyasyon kurallarına uymayan vatandaşlarımız alınan karar gereği yurtlarımızda gözlem altında tutulmaktadır. Bu  misafirlerimizin kişisel ihtiyaçları karşılanmakta olup, karantina süreçleri bitiminde boşaltılan odalar dezenfekte edilmektedir.
✔Siperlik yapımına maskeli ve mesafeli bir şekilde gençlik liderleri tarafından devam edilmektedir.
✔Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen tüm sportif, kültür, sanat ve kişisel gelişim çalışmaları kısıtlı sayıda katılımcı ile maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile gerçekleştirilmektedir.
❗Unutmamalıyız ki alınan tüm tedbirlerin ne kadar süreceğini, bizlerin tedbirlere uymadaki ısrarı belirleyecektir.


















 
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